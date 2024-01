“Amleto” della Compagnia Teatro dei Venti giovedì all’Auditorium di Maranello

Uno dei drammi più noti di William Shakespeare rivisitato dal Teatro dei Venti. Giovedì prossimo 25 gennaio alle ore 20- nell’ambito del progetto ‘Da LEI a NOI: riparare con ARTE’ – va in scena all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello (MO) ad ingresso gratuito lo spettacolo di prosa “Amleto”.

La drammaturgia dello spettacolo è di Vittorio Continelli e Stefano Tè, la regia è di Stefano Tè, con attori e attrici del Teatro dei Venti e gli attori della Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia. La musica dal vivo è di Alessandra Fogliani (pianoforte), le maschere (costruzione e azioni fisiche) di Valentino Infuso, i costumi di Nuvia Valestri, Maria Scarano-Atelier Polvere di Stelle e Teatro dei Venti; luci e audio Luigi Pascale, assistenza alla regia Francesco Cervellino, ideazione scenografia Stefano Tè, progettazione della scenografia e dei costumi a cura di F. M. nell’ambito di AHOS All Hands on Stage progetto cofinanziato dal programma Creative Europe. Una produzione Teatro dei Venti in coproduzione con Emilia Romagna Teatro Fondazione ERT / Teatro Nazionale, con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Emilia-Romagna e con il contributo di Fondazione di Modena all’interno del progetto Abitare Utopie e BPER Banca.

Info biglietti e abbonamenti: Auditorium Enzo Ferrari via Nazionale 78 Maranello – Tel 0536/943010 – Email: auditoriumferrari@gmail.com – www.ater.emr.it