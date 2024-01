Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 23 gennaio 2024

Cielo nuvoloso sul settore orientale con tendenza ad ampie schiarite; sereno altrove. Deboli precipitazioni residue in esaurimento in primissima mattinata sui rilievi. In serata presenza di nuvolosità alta e sottile scarsamente consistente.

Temperature in lieve aumento, con valori minimi compresi tra -1/0 gradi della pianura e 2/4 gradi della costa, valori inferiori di qualche grado nelle aree extraurbane; massime in pianura comprese tra 8 e 9 gradi, con valori leggermente più elevati sui rilievi. Venti deboli variabili. Mare poco mosso.

(Arpae)