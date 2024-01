“La sclerosi multipla si può battere”: l’impegno di FNP-CISL per sostenere la ricerca

In Italia sono circa 133mila le persone con sclerosi multipla, a Modena si registrano circa 600 casi e più di 850 persone sono in contatto con la sezione provinciale di Aism, l’Associazione da sempre in prima linea per sostenere la ricerca su questa malattia che colpisce il sistema nervoso centrale. I dati spiegano che nel nostro Paese viene registrata una nuova diagnosi di sclerosi multipla ogni tre ore, soprattutto tra under 40 e donne.

Il sindacato pensionati Fnp Cisl sostiene con tutta la sua convinzione l’impegno che guarda al futuro della ricerca, con l’obiettivo di donare a tanti giovani la speranza in una cura definitiva.

COS’È IL LASCITO SOLIDALE

Domenico Pacchioni, segretario di Fnp Cisl Emilia Centrale, spiega che “lavoriamo per la ricerca 365 giorni l’anno, promuovendo la causa di Aism e mettendo in contatto le persone colpite dalla sclerosi multipla e le loro famiglie con l’Associazione. Lo facciamo con ancora più passione in occasione della Settimana nazionale dei Lasciti solidali. Cos’è un lascito solidale? Un gesto semplice, che non richiede grandi patrimoni e che permette di ricordare nel proprio testamento una o più associazioni, organizzazioni, enti. Il nostro invito è a fare questa scelta di cuore e di solidarietà e di farla a favore di Aism”.

INFORMARE È IMPORTANTE: A PALAZZO EUROPA UN EVENTO CON I NOTAI

Per questo Fnp Cisl ha organizzato un incontro a Modena il prossimo 24 gennaio, aperto a tutti dalle ore 10.00 alle ore 12.00 a Palazzo Europa (sala D, via Emilia Ovest 101).

Saranno presenti i volontari di Aism e ci sarà la consulenza notarile per aiutare chi vuole saperne di più sul lascito solidale a fare la scelta migliore e nel modo più semplice possibile.

“Per dare forza alla ricerca occorre essere informati. Questo è il concetto chiave per il quale lavora anche il nostro sindacato. Dieci anni fa solo il 55% delle persone con più di 50 anni conoscevano il funzionamento del lascito solidale, oggi sono l’80% – conclude Pacchioni –. Fnp Cisl è orgogliosa di portare il suo contributo e di farlo anche con eventi come quello di Modena, organizzati con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato”.