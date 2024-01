Incendio fienile-stalla a Castelnovo Monti: danni ingenti

Poco dopo l’una di questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Castelnovo Monti, su input dei Vigili del Fuoco che stavano operando con alcune loro squadre, sono intervenuti in via Boralattia 42 in paese, dove era stato segnalato un incendio in due strutture adibite a stalla e fienile, limitrofe all’abitazione di un operaio 41enne residente sul posto. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.

Secondo i primi accertamenti, in corso di esatta verifica, l’incendio potrebbe essersi sviluppato per cause accidentali, riconducibili ad un corto circuito elettrico. Gli edifici sono stati dichiarati inagibili, in attesa delle operazioni di messa in sicurezza. Nell’incendio è andato distrutto un trattore sistemato all’interno, e sono deceduti 3 vitelli e 5 pecore. Nessun ferito e nessun danno all’abitazione principale attigua alle due strutture, riamaste seriamente danneggiate. Le carcasse degli animali sono state rimosse dal personale veterinario dell’Ausl di Castelnovo Monti, intervenuto sul posto. I danni, ingenti, sono incorso di esatta quantificazione.