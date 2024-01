Castelnovo Monti: nuovo appuntamento con il Festival Giano di cinema, scienza e filosofia

Una nuova serata con un grande film e grandi ospiti animerà il Teatro Bismantova giovedì, 25 gennaio, nell’ambito del Festival Giano di cinema, scienza e filosofia. Un appuntamento dedicato alla domanda esistenziale per eccellenza: perché io sono qui? Il programma della serata prevede dalle 19.45 l’aperitivo al Caffè del Teatro, poi la presentazione degli ospiti che animeranno il dibattito sul film proposto, e dalle 20 la proiezione di uno dei film più interessanti e innovativi dei primi anni 2000: Se mi lasci ti cancello, di Michel Gondry, su sceneggiatura originale di Charlie Kaufman, per la quale ha ricevuto l’Oscar. Gli attori sono davvero straordinari: Jim Carrey e Kate Winslet in due delle loro migliori interpretazioni.

Gli ospiti della serata saranno Fabio Canessa, direttore artistico del Festival Giano, docente all’Università di Aristan, critico “militante, a metà strada tra pagina e schermo”, autore di articoli su cinema e letteratura per vari giornali; Massimo Marraffa, professore ordinario di Filosofia della Scienza presso l’Università Roma Tre, la sua ricerca si concentra su temi di filosofia della mente e filosofia della psicologia; Vittorio Gallese, neuroscenziato, docente di psicobiologia e psicologia fisiologica all’Università di Parma.

“Se mi lasci ti cancello” racconta la storia di Clementine, che stanca della relazione con Joel, decide di farsi asportare dalla mente tutti i ricordi relativi alla storia con lui. Joel vorrebbe fare altrettanto, ma cambia idea all’ultimo momento.

Il festival Giano è una proposta del Comune di Castelnovo ne’ Monti, il Teatro Bismantova, insieme a Thedotcompany, società di progettazione di servizi digitali e casa editrice con l’obiettivo di contribuire alla diffusione di una cultura scientifica e letteraria critica e informata, ed Energee3, società di servizi alla trasformazione digitale. Proseguirà con proiezioni e dibattiti a cadenza mensile fino al mese di maggio. Per maggiori informazioni: www.giano-festival.it.