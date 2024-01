Casalgrande, mercoledì senso unico alternato sulla SP 51

La Provincia di Reggio Emilia informa che mercoledì 24 gennaio saranno compiute indagini diagnostiche finalizzate alla progettazione di un intervento di manutenzione straordinara sul ponte della Sp 51 sul rio Brugnola, in comune di Casalgrande. Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori, durante le prove sarà necessario istituire un senso unico alternato con limite di velocità a 30 km/h dalle 9 di mercoledì fino al termine delle verifiche, indicativamente previsto per le 17 dello stesso giorno .

L’intervento di manutenzione straordinaria, che verrò poi eseguito nei prossimi mesi dalla Provincia, ha ottenuto un finanziamento ministeriale di 200.111,82 euro.