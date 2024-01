Campagnola Emilia: in auto con una mazza da baseball. Denunciato

Fermato alla guida della propria autovettura dai carabinieri della stazione di Campagnola Emilia, in occasione di un controllo stradale, durante le procedure di identificazione ha manifestato un atteggiamento sospetto, inducendo i militari ad approfondire i controlli.

E’ successo l’altra notte intorno all’una, quando i militari della stazione di Campagnola Emilia, fermavano l’auto in via Via Martiri a Rio Saliceto.

Durante il controlli i militari rinvenivano di fianco al sedile anteriore dell’auto, una mazza da baseball. Per questi motivi con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere, i carabinieri della stazione di Campagnola Emilia hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 54enne residente in un comune della bassa reggiana. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.