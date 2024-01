Allarme e carabinieri mettono in fuga i ladri: salta furto al Conad di Correggio

Hanno ostruito la strada che consente l’accesso sul retro con un cassonetto della spazzatura per tardare l’intervento delle forze di Polizia, e hanno usato mazza e piccone per accedere all’interno dei locali che ospitano il supermercato. Nonostante tutto è andato male il raid furtivo degli ignoti ladri che questa notte hanno raggiunto il supermercato Conad Store di viale Veccia ferrovia a Correggio in quanto l’allarme congiunto al rapido intervento dei Carabinieri della locale stazione ha fatto desistere i malviventi che avevano puntato tentato di forzarla alla cassetta di sicurezza del supermercato in quanto hanno preferito fuggire poco prima dell’arrivo dei Carabinieri.

I militari hanno quindi scatenato una vera e propria caccia all’uomo nel capoluogo reggiano, senza riuscire a rintracciare i malviventi riusciti a fuggire comunque a mani vuote. L’origine dei fatti poco dopo le 4.00 di questa notte quando ignoti ladri, dopo aver posizionato un cassonetto di rifiuti sulla strada che porta sul retro del supermercato, con l’intento di ritardare l’intervento dei carabinieri e delle guardie giurate, utilizzando mazza e piccone forzavano un accesso accedendo all’interno dei locali dove raggiungevano la cassetta di sicurezza che cercavano di forzare per prelevare i soldi. Il tentativo di intrusione ha però fatto attivare il sistema d’allarme collegato con un istituto di vigilanza privato che recatisi sul posto e accertando che la strada che conduce al retro era ostruita dalla presenza di un cassonetto, allertavano i 112 che inviava subito i carabinieri di Correggio con i malviventi che hanno desistito dai loro intenti delittuosi dandosi alla fuga prima dell’arrivo dei militari.