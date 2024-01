A San Felice si presenta il progetto di ricostruzione di Torre Borgo

Mercoledì 24 gennaio a San Felice sul Panaro, presso la sala consiliare del Municipio di piazza Italia, 100, alle ore 21, l’Amministrazione comunale presenta il progetto di ricostruzione e restauro della Torre Borgo. Tutti i cittadini sono invitati. Il progetto è stato trasmesso alla Commissione congiunta regionale per il parere di competenza, e una volta ottenuto il parere favorevole della Commissione, si potrà procedere con il progetto esecutivo e quindi assegnare i lavori per la realizzazione dell’opera.

L’importo complessivo previsto per la ricostruzione dell’edificio di via Terrapieni, 114 è di 880 mila euro di cui 800 mila finanziati dal commissario delegato alla Ricostruzione nell’ambito del Piano delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali conseguente ai sismi del 2012. È possibile seguire l’iniziativa anche in diretta streaming o in un secondo tempo on demand sulla piattaforma Civicam del Comune (https://sanfelicesulpanaro.civicam.it/).

Nelle foto Torre Borgo nel 2011 e dopo le devastazioni del sisma