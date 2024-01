15.mo anniversario della scomparsa di Paola Manzini

“Sono passati 15 anni dalla sua scomparsa, ma la passione civile, l’impegno per le istituzioni, l’energia e le sue capacità così preziose sono ancora con noi, perché non le abbiamo dimenticate”: con queste parole il Segretario provinciale del Partito Democratico di Modena Roberto Solomita e il Segretario del Circolo di Vignola Andrea Ghiaroni ricordano Paola Manzini, vignolese, scomparsa il 22 gennaio del 2009.

Questore della Camera dei Deputati, Assessora a Scuola e Pari opportunità in Regione Emilia-Romagna, Vicepresidente della Provincia di Modena: “Una vita spesa al servizio dei cittadini, nell’impegno per la comunità, con una grande attenzione al sistema scolastico e alla formazione delle donne perché, attraverso un lavoro qualificato, possano sviluppare un’autonomia autentica, anche dal punto di vista economico. Per quanto riguarda il suo territorio d’origine, è sempre stata un punto di riferimento per tutta l’Unione terre di Castelli.”

“Insomma – chiosano Solomita e Ghiaroni – Paola è stata tutto quello che una buona amministratrice dovrebbe essere. Un esempio che continua a ispirare ancora oggi gli amministratori di ogni livello, e tutta la comunità del Partito Democratico modenese”.