Vignola: non si fermano all’alt dei carabinieri e finiscono la loro corsa contro un muretto

I Carabinieri della Tenenza di Vignola, la scorsa notte hanno intercettato un’autovettura con a bordo tre persone, che eludeva l’alt cercando di dileguarsi nel centro abitato. Dopo un breve inseguimento il veicolo in fuga impattava contro un muretto a bordo strada, arrestando così la marcia. I tre individui, soggetti di origini dello Sri Lanka, tutti studenti 19enni, venivano trovati in possesso di circa 7 grammi di hascisc e modica quantità di cocaina.

La fuga comportava, per il conducente, il deferimento ad autorità giudiziaria ed amministrativa rispettivamente per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza alcolica – poiché positivo all’etilometro con valori elevati – e guida senza patente poiché mai conseguita. Lo stupefacente sequestrato veniva sottoposto a sequestro amministrativo.