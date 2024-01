Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 22 dicembre 2024

Inizialmente sereno o poco nuvoloso per il passaggio di velature; aumento della nuvolosità nel pomeriggio per l’ingresso di una debole perturbazione di origine atlantica. Dalla sera sono previste deboli precipitazioni, più consistenti sugli Appennini.

Temperature stazionarie, con valori minimi in pianura compresi fra 0 e -4 gradi, inferiori di qualche grado nelle aree extraurbane, con gelate diffuse; valori massimi compresi fra 7 e 8 gradi. Venti deboli occidentali in pianura, deboli-moderati da sud-ovest sui rilievi, tendenti a rinforzare in serata. Mare poco mosso.

(Arpae)