Una stand-up un po’ veneta, un po’ italiana come non l’avete mai sognata. Annagaia Marchioro in scena al Teatro Dehon di Bologna Martedì 23 Gennaio ore 21 con “#Pourparler” uno spettacolo teatrale dedicato al potere delle parole, che possono essere finestre oppure muri.

“#Pourparler” rappresenta un viaggio alla (ri)scoperta del potere delle parole, che possono cambiare il mondo: tra ricerche etimologiche e uso (e abuso) nel quotidiano, lessico familiare e slang metropolitani, l’artista propone una serie di esempi emblematici del modo in cui la scelta dei vocaboli riflette ma anche influenza il pensiero.

Tra inserti video con interviste e testimonianze di personaggi spesso stravaganti o stralunati e sopra le righe – tra cui esperte di diversity, influencers, odiatori compulsivi, religiosi in stato di grazia e eminenti studiose di linguistica – e poi monologhi umoristici e satirici accanto a riflessioni sui paradossi e le contraddizioni della società, tra ricordi familiari e note d’attualità.

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore 15-19, oppure un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.