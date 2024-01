Rubiera: tradita dalla sua fidelity card del supermercato, denunciata per furto

Stava facendo la spesa presso il supermercato Sigma di Rubiera, ed aveva appoggiato la sua borsa all’interno del carrello. La vittima, un’anziana donna di 84 anni, giunta alle casse per pagare la spesa si accorgeva che la borsa non c’era più. La donna presentava denuncia presso I carabinieri di Rubiera, i quali a seguito di attività investigativa ed anche grazie all’ausilio del sistema di video sorveglianza riuscivano a immortalare la presunta ladra identificata quando andata per pagare la sua spesa usava la carta fidelity a lei riconducibile.

Per questi motivi, con l’accusa di furto con destrezza, i carabinieri della stazione di Rubiera hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, una 54enne residente nel reggiano. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

I fatti risalgono alla mattina del 16 novembre scorso, quando un’anziana di 84 anni, si recava presso il supermercato Sigma per fare la spesa posando la sua borsa all’interno del carrello. Giunta alle casse per pagare, si accorgeva che la sua borsa non c’era più. Si recava presso i carabinieri di Rubiera per presentare denuncia di furto. Formalizzata la denuncia, i militari davano avvio alle indagini, partendo dall’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza del Supermercato al fine di visionare l’accaduto. I militari, dalla visione dei video, notavano che la vittima, per poter prendere delle casse di acqua, poggiava per qualche secondo la borsa dimenticandola sul posto. A tal punto, nello stesso reparto, giungeva la presunta autrice del furto che prima frugava nella borsa e successivamente la nascondeva tra i panettoni per poi riprendere regolarmente a fare la spesa. La borsa veniva infatti, rinvenuta, priva di portafogli, e restituita alla vittima, il giorno successivo dal titolare del Supermercato. A seguito della visione dei sistemi di videosorveglianza si vedeva l’orario del pagamento da parte dell’autrice del furto alla cassa del Supermercato SIGMA e la modalità dello stesso. I militari, quindi, recuperavano copia dello scontrino dal quale risultava che l’autore del furto aveva utilizzato la carta fidelity. In ultimo, attraverso la consultazione di una rubrica dei clienti possessori di carta fidelity si riusciva a risalire all’identità della presunta ladra. Alla luce dei fatti, e dei risvolti investigativi, i carabinieri acquisivano a carico della 54enne, elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di furto con destrezza per la cui ipotesi delittuosa, veniva quindi denunciata alla Procura reggiana.