E’ deceduto Alfio D’Urso, l’uomo di 54 anni, rimasto ferito in un grave infortunio sul lavoro avvenuto lo scorso 17 gennaio in via dell’Elettronica a Spezzano di Fiorano.

L’uomo, impegnato in operazioni di carico e scarico, era stato colpito dalla sponda del camion riportando un violento trauma cranico ed era stato trasportato all’Ospedale di Baggiovara in codice di massima gravità.