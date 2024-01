Correggio: pestato da tre studenti all’uscita da scuola

Avrebbe avuto la colpa di aver difeso un compagno di classe che tre studenti schernivano e per questi motivi, all’uscita da scuola, sarebbe stato oggetto di una vera e propria imboscata tesagli dai tre ragazzi che l’hanno pestato colpendolo con calci e pugni tanto da cagionargli lesioni personali giudicate guaribili in dieci giorni. Sul posto son giunti i carabinieri della stazione di Correggio che erano stati allertati da alcuni passanti. All’arrivo dei militari la situazione era tornata alla calma, e i presunti aggressori si erano dileguati. A denunciare, lo scorso 18 gennaio, il grave episodio sono stati i genitori della vittima.

I carabinieri della stazione di Correggio, attraverso concordi testimonianze e grazie anche a quanto dichiarato dalla vittima, uno studente 16enne, riuscivano a risalire e identificare i presunti aggressori. Per questi motivi con l’accusa di lesioni personali in concorso i Carabinieri della Stazione di Correggio hanno denunciato alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna tre minori aventi un’età compresa tra i 15 e i 16 anni, tutti residenti nel reggiano. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.