Modena: trovato con oltre 3,3 kg tra hashish e cocaina e 14mila euro in contanti

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto, in flagranza, per detenzione finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti, un cittadino marocchino di 25 anni, irregolare sul Territorio Nazionale. Nella giornata di martedì scorso 16 gennaio, anche a seguito di numerose segnalazioni, personale della Squadra Mobile e della Sottosezione Polizia Stradale di Modena Nord predisponeva nell’area del parco Novi Sad e della Stazione delle Autocorriere un servizio mirato di appostamento e pedinamento nei confronti di un uomo, solito muoversi a bordo di una bicicletta mountain bike di colore azzurro, verosimilmente dedito ad attività di spaccio rivolta agli studenti degli istituti scolastici presenti in zona.

Nel corso del servizio, l’indagato veniva notato muoversi con circospezione nei pressi della Stazione Autocorriere; dopo aver effettuato vari giri in zona percorrendo le stesse strade più volte, assumendo il tipico atteggiamento di chi si sincera di non essere seguito, entrava nell’area cortiliva di uno stabile per poi fare accesso ad una abitazione posta al 4° piano.

Immediate verifiche permettevano di accertare che l’appartamento in questione non era affittato da mesi. Ipotizzando che il 25enne non avesse titolo per permanervi, gli agenti decidevano di fare accesso all’interno dell’abitazione. Alla vista della Polizia, l’uomo tentava dapprima la fuga, quindi opponeva resistenza e aggrediva i poliziotti.

In esito alla perquisizione domiciliare, venivano rinvenuti e sequestrati complessivamente 2,5 chili di hashish, circa 863,25 grammi di cocaina, oltre alla somma di 14mila euro in contanti, occultati in cucina e nella camera da letto.

Nella giornata di ieri, 18 gennaio, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere nei confronti dell’indagato.