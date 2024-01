Metanfetamina e marijuana nel marsupio e a casa: 40enne arrestato a Reggio Emilia

Nella serata di ieri, giovedì 18 gennaio, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia, impegnato in un consueto servizio di controllo del territorio, mentre transitava presso Piazzale del Deportato notava un uomo di origine straniera che alla vista della Volante, senza apparente motivo, si dava alla fuga in direzione viale Umberto I.

Insospettiti da questo atteggiamento, gli agenti riuscivano a bloccare l’uomo in via Pietro Pariati sottoponendolo ad immediata perquisizione al fine di ricercare possibili armi o oggetti atti ad offendere.

La perquisizione sul posto dava esito negativo per quanto concerne la ricerca di armi ma, nel contempo, venivano rinvenuti, ben occultati all’interno del marsupio a tracolla indossato dal soggetto, sei bustine di cellophane trasparenti contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di poco più di 11 grammi, un involucro di plastica termosaldato contenente sempre marijuana per un peso complessivo di circa 25 grammi oltre che varie banconote di piccolo taglio per un valore complessivo di 420 €.

In virtù di quanto sopra gli operatori decidevano di estendere la perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, un 40enne di origini nigeriane, regolare sul territorio nazionale, con un solo precedente datato per irregolarità in materia di immigrazione.

All’interno dell’abitazione del 40enne, nascosti in un pensile della cucina, gli agenti rinvenivano inoltre un bilancino di precisione, un sacchetto di plastica termosaldato contenente sostanza stupefacente del tipo metanfetamina per un peso complessivo di 25 grammi, cinque involucri in plastica contenenti altri 7 grammi di metanfetamina oltre materiale vario abitualmente utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

In base agli elementi emersi e al termine dei consueti accertamenti di rito, il 40enne è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio mentre la droga è stata subito sequestrata. L’uomo si trova attualmente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.