Il Consiglio comunale approva mozione per intitolare una via o una piazza al calciatore sanfeliciano “Mabo”

È stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di San Felice sul Panaro, lo scorso 18 gennaio, la mozione presentata dal gruppo consiliare “Noi Sanfeliciani”, a firma del consigliere con delega allo Sport Paolo Pianesani, avente come oggetto l’intitolazione di una via o di un parco cittadini a Giuseppe Calzolari (detto “Mabo”, 1934-2005), il sanfeliciano che più in alto ha portato il nome di San Felice nel calcio.

Ricordiamo che “Mabo” è stato calciatore, allenatore e dirigente del San Felice, calciatore del Modena in Serie B (1954/55), memorabile la sua rete nel 3-1 al Treviso il 23 gennaio 1945, e di altre squadre professionistiche: Casertana, Parma, Bari, Lecco, Messina, Cosenza e Savona. Calzolari è stato inoltre l’unico calciatore del paese, fino a ora, a comparire sulle mitiche figurine Panini. La proposta di intitolare una via a “Mabo” era stata avanzata anche da Paolo Digiesi sulle pagine di “Appunti Sanfeliciani”, il periodico mensile dell’Amministrazione comunale di San Felice nel numero di ottobre del 2023.

«Sono molto felice che il Consiglio comunale abbia votato all’unanimità la mozione – ha dichiarato il Paolo Pianesani – attraverso le intitolazioni di vie e non solo dobbiamo mantenere vivo il ricordo per le nuove generazioni dei sanfeliciani che si sono contraddistinti. Ho avuto la fortuna di conoscere bene “Mabo”, avendo frequentato la sua famiglia grazie all’amicizia con il figlio Stefano e questo mi rende ancor più contento».