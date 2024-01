Rassegna Sciroppo di Teatro: tre appuntamenti nel Modenese tra sabato 20 e domenica 21 gennaio

Nel modenese, Sciroppo di Teatro ’24 prosegue con tre appuntamenti tutti nel prossimo fine settimana: sabato 20 gennaio alle ore 16 all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello andrà in scena “Sogni. Arlecchino e la bambina dei fiammiferi” della Compagnia Drammatico Vegetale, mentre domenica 21 gennaio al Teatro del Popolo di Concordia alle ore 16 arriva “Storia di Pinocchio” della Compagnia Teatrale Mattioli e al Cinema Teatro Comunale di Bomporto alle ore 17 va in scena “La Bianca, la Blu, la Rossa” della Compagnia Teatro Evento.

SOGNI. ARLECCHINO E LA BAMBINA DEI FIAMMIFERI – sabato 20 gennaio – Auditorium Ferrari Maranello alle ore 16 – di Ezio Antonelli, Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni con Camilla Lopez, Elena Pelliccioni, Giuseppe Viroli; regia Pietro Fenati; scenografia e immagine virtuale Ezio Antonelli; pupazzi, oggetti Pietro Fenati, Sara Maioli, Elvira Mascanzoni; musiche originali Luciano Titi; luci e audio Alessandro Bonoli; referente tecnico Alessandro Bonoli; organizzazione William Rossano, Sara Maiol.

Scegliendo come prima chiave drammaturgica la favola della piccola fiammiferaia (La bambina dei fiammiferi, Hans Christian Andersen), lo spettacolo ripercorre sinteticamente alcuni temi classici della letteratura per l’infanzia, associandoli ad ambienti visivi costruiti attraverso citazioni dall’arte figurativa. Immagini dalla nostra storia dell’arte elaborate al computer e videoproiettate su scene, oggetti, figure ed attori…

Intero Adulto 6€ – Ridotto Bambino fino a 12 anni 5€ – Sciroppo Di Teatro 3€

STORIA DI PINOCCHIO – domenica 21 gennaio – Teatro del Popolo Concordia ore 16.

Regia e drammaturgia: Silvano Antonelli e Monica Mattioli; con Monica Mattioli; coreografie: Francesco Praino; disegno luci: Cinzia Airoldi; meccanismi scenici: Sasha Cavalli.

C’è una donna accanto ad un letto. Suo figlio come tutte le sere prima di addormentarsi vuole farsi raccontare le avventure di Pinocchio. Ma la mamma non vuole perché sa che poi il cuore batte forte e tra balena, orecchie da somari e mangiafuoco si fanno brutti sogni. Ma il cuore della mamma batte come quello di Pinocchio e senza volerlo una sera si ritrova risucchiata nelle fantastiche avventure del burattino. Le immagini diventano poesia il cui ritmo è sostenuto da temi musicali divertenti, originali e accompagnato da luci che trasformano la realtà in scenari evocativi…

LA BIANCA, LA BLU, LA ROSSA – domenica 21 gennaio – Cinema Teatro Comunale Bomporto ore 17. Spettacolo di Alice Bossi; regia di Monica Mattioli; produzione Alice Bossi – Teatro Evento.

Una scatola nera, tre clownesse, un’attrice e una storia. Come se stessimo ascoltando una fiaba su un vecchio disco la storia prende vita attraverso un linguaggio sonoro e visivo ispirato alle fiabe sonore e al linguaggio comico, repentino e surreale dei cartoon. Un’attrice attraverso il linguaggio del corpo, del mimo e del clown interpreta tre clownesse, molto diverse tra loro, che agiscono su un tappeto sonoro di parole, musica, suoni e rumori quotidiani. La Bianca è la clownessa neutra che ha il compito di colorarsi e trasformarsi dando corpo alle due protagoniste della storia: la Blu e la Rossa. Due personaggi opposti nei ritmi, nello stile e nell’approccio alla vita…

