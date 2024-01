Al via il Corso di alpinismo giovanile del Cai Reggio Emilia

Anche quest’anno il Cai Reggio Emilia organizza il “Corso di alpinismo giovanile”, rivolto alle ragazze e ai ragazzi dagli 8 ai 17 anni. L’iniziativa sarà presentata sabato 20 gennaio 2024 alle 16:45 nella sede del Cai a Reggio Emilia, in via Caduti delle Reggiane 1H. Il corso prevede 15 uscite da febbraio a novembre, in ambienti montani differenti, dagli Appennini alle Alpi. I giovani partecipanti saranno seguiti da accompagnatori qualificati del Cai che insegneranno in modo divertente come muoversi in montagna in piena sicurezza. Info: alpinismogiovanile@caireggioemilia.it, www.caireggioemilia.it.