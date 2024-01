Addosso cocaina ed eroina: 38enne arrestata a Reggio Emilia dalla Polizia di Stato

Nel pomeriggio di ieri, 17 gennaio, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia è intervenuto in via dell’Abate, in ausilio a personale del 118, su segnalazione circa la presenza di un uomo, riverso a terra all’interno di un immobile. Sul posto gli operatori sanitari avevano già constatato il decesso del soggetto, un 24enne di origini gambiane, noto alle forze dell’ordine per precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, arrestato la scorsa settimana dalla Polizia di Stato per spaccio di sostanze stupefacenti.

La segnalazione al 118 era stata effettuata da una donna amica del soggetto, un’italiana di 38 anni, la quale riferiva che, dopo aver fatto uso insieme di droghe, l’uomo non si sarebbe più risvegliato a causa di una presumibile overdose da sostanze stupefacenti. Dopo aver constatato il decesso del 24enne, la donna è stata trasportata presso i locali della Questura al fine di essere compiutamente identificata e sottoposta ad accurata perquisizione.

Addosso alla 38enne sono stati così rinvenuti 21 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di circa 7 grammi, 10 involucri di sostanza stupefacente del tipo eroina per un peso complessivo di circa 4 grammi, nonché un sacchetto contenente altra eroina per un peso complessivo di circa 20 grammi.

In virtù di quanto accaduto, la donna è stata dichiarata in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio e posta immediatamente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta è stata immediatamente sequestrata.