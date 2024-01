Villaggio degli Orti di Formigine: nello spazio promozione di attività salutari, corsi e momenti di socializzazione

È in fase di rinnovo la concessione per la gestione del Villaggio degli Orti all’omonima associazione. Lo spazio, sito in via della Fornace a Formigine, è stato inaugurato nel 2009 con l’obiettivo di valorizzare le persone anziane e favorire momenti di socializzazione, oltre al mantenimento di una vita attiva e salutare. Questo, attraverso l’assegnazione di 79 orti messi a disposizione a titolo gratuito dal Comune.

A coordinare il tutto c’è l’associazione di promozione sociale “Il Villaggio degli Orti” che si occupa, tra l’altro, di provvedere alle assegnazioni degli orti e promuovere la socializzazione tra gli assegnatari anche attraverso l’organizzazione di attività collaterali alla coltivazione. L’associazione ha confermato la sua disponibilità a continuare a promuovere iniziative in collaborazione con i Servizi Socio-sanitari del Distretto e la rete associativa territoriale a favore dell’integrazione delle fasce più deboli della popolazione, come l’organizzazione di corsi per imparare a realizzare un orto, lezioni di ginnastica dolce per anziani e gite.

Il Villaggio degli Orti è facilmente raggiungibile anche in bicicletta grazie ai percorsi ciclopedonali ed è dotato di un’ampia area cortiliva sulla quale sorge un edificio ad uso comune in cui hanno sede un magazzino per il deposito degli attrezzi, una sala riunioni, una cucina e servizi igienici, e 78 orti corrispondenti a singoli appezzamenti di terreno di circa 50 mq ciascuno. Per presentare la domanda di assegnazione è necessario essere residenti nel Comune di Formigine da almeno 2 anni ed essere pensionati. La concessione d’uso dell’orto è gratuita. Al momento dell’assegnazione è necessario versare la quota di iscrizione all’associazione Il Villaggio degli Orti, una cauzione per l’acquisto del contatore individuale e le spese relative al consumo di acqua.

Dichiara il Vicesindaco Simona Sarracino: “Attraverso la coltivazione e la cura di un proprio orto, si promuovono esercizio fisico e socializzazione, ma anche la partecipazione alla vita collettiva dei cittadini, favorendone l’autonomia e il benessere. Il Villaggio degli Orti può diventare anche un modo per permettere agli anziani di trasmettere ai più giovani le loro conoscenze su ortaggi e fiori: proprio il prossimo anno scolastico partirà il progetto sperimentale “A scuola nell’orto”, che aprirà le porte dello spazio ai bambini permettendo loro di imparare divertendosi qualcosa di più sull’arte della coltivazione. Inoltre, la messa a disposizione dello spazio anche ad altre realtà del territorio dà luce a collaborazioni virtuose, dall’utilizzo della cucina da parte di Pro Loco all’organizzazione dei corsi di spada laser di LudoSport Emilia. Un ringraziamento particolare va all’associazione Il Villaggio degli Orti per il lavoro che porta avanti in questo luogo speciale”.