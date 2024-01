Senza sosta i controlli straordinari antidroga dei Carabinieri della provincia di Modena

Dalle prime ore pomeridiane di ieri, i Carabinieri delle Compagnie distaccate del Comando Provinciale di Modena hanno effettuato alcuni servizi straordinari mirati a contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti, anche tra i più giovani. I controlli sono stati concentrati nelle zone pubbliche, nei pressi di istituti scolastici e nelle aree verdi.

Nel corso di tali servizi, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, in zona Emilia Est, ha individuato e fermato un 25enne a piedi. Nel corso del controllo di polizia, l’interessato è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish, cocaina, e 40 euro in contanti, che occultava nelle tasche. Le sostanze stupefacenti e la somma di denaro sono state sequestrate e l’uomo denunciato alla Procura della Repubblica di Modena.

Una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, in quel centro urbano, ha fermato un 32enne alla guida di un’utilitaria, il quale è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina. L’uomo pertanto è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura di Modena e contestualmente gli è stata ritirata la patente di guida, per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione. Verranno inoltre eseguiti accertamenti finalizzati ad accertare se lo stesso guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.