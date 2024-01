Salvini “Centrodestra unito, sulle Regionali troveremo l’accordo”

ROMA (ITALPRESS) – “Ieri dopo il Consiglio dei Ministri ho parlato con Giorgia Meloni dell’agenda di governo, ho raccontato quello che stiamo facendo al ministero delle Infrastrutture, l’ho aggiornata su quello che sto facendo da ministro, poi abbiamo parlato di regionali, con il centrodestra contiamo di andare uniti e di vincere. Troveremo l’accordo, ovviamente a livello locale ci sono tante persone valide. Per me in linea di principio è giusto sempre sostenere l’uscente, ma nel nome dell’unità della coalizione l’accordo lo troveremo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ospite di “Agorà”, Rai Tre.

“Non penso che mi candiderò alle Europee, ho tante cose da fare, più che chi si candida, la gente vorrebbe sapere per fare cosa ti candidi. In Europa la Lega sta facendo tante battaglie come quella sulle auto”, ha spiegato il leader della Lega.

“Salvini non andrà in Europa, la Lega avrà uomini e donne in gamba. La candidatura di Vannacci? Ne stiamo parlando, è una persona che stimo – ha aggiunto -. Ha fatto il generale in giro per il mondo, salvando vite”.

Quanto al terzo mandato per i presidenti di Regione “secondo me è un fattore di democrazia – ha sottolineato il vicepremier -. Se un sindaco o presidente di Regione è bravo perchè non ricandidarlo? Per i parlamentari non c’è questo vincolo”.

Salvini ha anche parlato del voto in Consiglio Regionale del Veneto che ha respinto la proposta di legge sul fine vita. “La mia posizione è assolutamente chiara: la vita va tutelata, da prima della culla alla fine, bisogna garantire tutte le cure necessarie, senza arrivare ai livelli olandesi della morte per procura. Il Consiglio regionale del Veneto ha votato, c’era una proposta di legge – ha aggiunto -. Poi in democrazia hanno vinto i no, avrei votato anche io in quel senso lì, la Lega non è una caserma, c’è libertà di pensiero, va bene così”.

