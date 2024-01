Sabato 20 gennaio inaugura la nuova sede del comando integrato della Polizia locale dell’Unione Appennino Reggiano e della Polizia provinciale

Non è una semplice nuova collocazione, pur con tutto il peso in termini di miglioramento strutturale e di dotazioni che ciò comporta, ma qualcosa di più importante: sabato 20 gennaio, festività di San Sebastiano (patrono degli agenti di Polizia locale) inaugura infatti a Castelnovo, in via Dante, la rinnovata sede del Comando integrato della Polizia locale dell’Unione Appennino reggiano e della Polizia provinciale.

Il programma della giornata prevede alle ore 10 la Messa nella Chiesa Parrocchiale della Resurrezione di Castelnovo Monti, alle 11 l’inaugurazione con il taglio del nastro della nuova sede di via Dante Alighieri 5, poi a seguire gli interventi del Sindaco di Castelnovo, del Presidente dell’Unione Montana e Consigliere delegato alla Polizia Provinciale per la provincia di Reggio Elio Ivo Sassi, del Comandante della Polizia locale Flaminio Reggiani e delle altre autorità presenti, la consegna di attestati e riconoscenze al personale della Polizia locale, e al termine il brindisi.

Spiega il Presidente Elio Ivo Sassi: “La creazione di una sede “interforze”, tra Polizia locale e Polizia Provinciale, non ha un’importanza esclusivamente logistica, ma ovviamente è anche la base per un nuovo livello di collaborazione nel segno di una maggiore sicurezza del territorio e delle comunità. È la prima volta che in Emilia – Romagna si sviluppa una sede congiunta di questo tipo, l’ho sostenuta fortemente nel ruolo di Presidente dell’Unione e delegato della Provincia per la Montagna e per la Polizia provinciale: penso sarà uno strumento innovativo e di grande utilità per dare risposte importanti alla popolazione”.