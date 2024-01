Reggio Emilia: grazie al GPS ritrova la sua bicicletta rubata

Le avevano rubato la bicicletta il 13 gennaio scorso ma la vittima, una 50enne, aveva dotato il suo velocipede city bike di un sistema di geo localizzatore in tempo reale. Identificato il luogo in cui si trovava, risultato essere un negozio di velocipedi, la derubata contattava nell’immediato il 112 segnalando la presenza della sua bici rubata all’interno dell’esercizio commerciale.

Giunti sul posto i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia, appuravano effettivamente la presenza nel luogo indicato di una rivendita di biciclette e, all’interno dell’esercizio commerciale, constatando nell’immediato la presenza della bici oggetto di furto. I militari chiedevano spiegazioni in merito al titolare del negozio, il quale riferiva che gli era stata lasciata nella sera precedente per una riparazione, da uno sconosciuto, senza però riuscire a dare ulteriori dati in merito. Per questi motivi con l’accusa di ricettazione i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano, un 74enne. La bici rinvenuta è stata restituita alla legittima proprietaria.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.