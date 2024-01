Nuovi fondi FSC: 30 milioni per le strade provinciali modenesi fino al 2027

“Oggi si conclude il percorso di un importante lavoro fatto a stretto contatto tra Regione e Provincia e Regione e Governo. Un percorso lungo con un risultato atteso da tempo ma non scontato. Con la firma questa mattina del patto per i fondi dello sviluppo di coesione potremo concretizzare importanti interventi sul nostro territorio provinciale. Prima fra tutte la viabilità dove abbiamo voluto avere un occhio di riguardo per i territori piu fragili e marginali quali la Montagna e la Bassa. Ora partirà la fase piu delicata che sarà quella di concretizzare quanto fatto e presentato rispettando tempi e regole che caratterizzano questi fondi”.

Con queste parole il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia commenta la firma tra la Regione Emilia-Romagna e il Governo per i nuovi fondi FSC, avvenuta mercoledì 17 gennaio a Bologna alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

In particolare per la Provincia di Modena sono previsti 30 milioni di investimenti sulla viabilità fino al 2027.

Il finanziamento complessivo prevede stanziamenti pari ad oltre 600 milioni di euro per l’intero territorio regionale, di cui 27 milioni per il contrasto al dissesto idrogeologico, 35 milioni per il rafforzamento delle strategie territoriali e oltre 184 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali.