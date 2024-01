Modena: addio al partigiano “Andrea”

Il partigiano “Andrea”, al secolo Nemesio (Nemes) Lolli, si è spento il 16 gennaio a pochi giorni dal suo 99° compleanno: era nato infatti il 1° febbraio del 1925.

Come Partigiano combattente, formazione “Aldo”, brigata “ Walter Tabacchi”, ha preso parte alla Resistenza modenese dal giugno 1944 fino all’aprile del 1945 intervenendo sia nella città di Modena che sul territorio provinciale in diverse azioni quali i combattimenti di Albareto e Cortile e l’ attacco a depositi di munizioni a Soliera e Saliceto. L’esperienza della Resistenza è stata per lui un caposaldo della sua vita e ne ha data testimonianza parlandone fino a pochi giorni prima della sua scomparsa. La foto del 1947 che lo ritrae mentre marcia a Modena portando il Tricolore.

Il Comitato dell’ANPI provinciale di Modena, attraverso il Presidente Vanni Bulgarelli, porge le più sentite condoglianze alla famiglia e quanti lo hanno conosciuto.

I funerali civili avranno luogo venerdì 19 gennaio prossimo, alle ore 11:00, presso le Camere ardenti del Policlinico di Modena.