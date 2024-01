Bologna: aggiornamento professionale per gli operatori della Polizia di Stato

I poliziotti che ogni giorno sono in prima linea nell’attività di controllo del territorio sono stati impegnati, nella mattinata di ieri, in un’importante giornata di aggiornamento professionale.

Nella prestigiosa Sala della Guardia della Prefettura di Bologna, il Procuratore Aggiunto Dott.ssa Lucia Russo, Coordinatrice del gruppo P.M. fasce deboli, in un tavolo di confronto con il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott.ssa Silvia Gentilini, Dirigente della locale Divisione Anticrimine, ha illustrato loro le novità legislative in materia di violenza di genere.

Nello specifico la Dott.ssa Russo ha trattato le novità introdotte dalla Legge 168/2023 c.d. “D.d.l. Roccella”, attraverso la quale sono stati rafforzati gli strumenti di contrasto alla violenza di genere, tra i quali spicca l’ammonimento del Questore.

La giornata di aggiornamento è stata pensata principalmente per gli operatori che, impiegati nei servizi di controllo del territorio, si trovano quotidianamente a contrastare la violenza sulle donne e la violenza domestica, con la finalità di permettergli di applicare in modo efficace e corretto tutti gli strumenti che la legge pone a disposizione per contrastare tale grave fenomeno.

L’intervento della Dott.ssa Russo, che partecipa con regolarità agli incontri di formazione per gli operatori della Polizia di Stato, conferma l’indispensabile e proficuo rapporto di collaborazione istituzionale tra la Procura della Repubblica e la Questura di Bologna, in un’ottica di ottimizzazione della tutela delle cosiddette “fasce deboli”.