Al parco con 40 grammi di hashish. Due ventenni nei guai a Montecchio Emilia

Si trovavano a bordo della propria autovettura presso il parco d’Enza di Montecchio Emilia, quando i carabinieri della locale stazione, nell’espletamento di un servizio perlustrativo, notando un atteggiamento sospetto da parte degli occupanti, decidevano di approfondire i controlli. I due 20enni, a bordo di differenti auto, venivano trovati in possesso rispettivamente, di un pacchetto di sigarette contenente pezzi di sostanza stupefacente tipo hashish per un peso complessivo di gr 24,00; l’altro 20enne di un ulteriore pacchetto di sigarette contenente pezzi di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di gr 18,00 ed una porzione di sigarette confezionate manualmente con probabile miscela di tabacco e hashish. Il fatto è accaduto l’altra sera intorno alle 21:00.

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Montecchio Emilia hanno così denunciato alla Procura di Reggio Emilia, due ragazzi di 20 anni residenti nel reggiano. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.