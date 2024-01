Verso la proroga a Modena del bando per l’approvazione del PUG

Garantire più tempo al sistema economico modenese per presentare proposte di trasformazione e rigenerazione del territorio in linea con le nuove regole introdotte con l’approvazione del Piano urbanistico generale.

È l’intento della delibera che sarà presentata in Commissione consiliare mercoledì 17 gennaio dall’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli per prorogare di tre mesi la scadenza del termine dell’avviso pubblico per raccogliere manifestazioni d’interesse per la prima attuazione del Pug al momento fissata al 22 gennaio, dopo la pubblicazione avvenuta il 24 ottobre. Con l’ok della Commissione il tema potrà essere deliberato dal Consiglio già giovedì 18 gennaio portando la scadenza, quindi, al 22 aprile con l’obiettivo di favorire la massima partecipazione degli operatori, garantendo pari condizioni a tutti.

Attualmente, infatti, sono una ventina i soggetti che hanno dimostrato interesse per l’iniziativa, con numerosi incontri di approfondimento realizzati con gli uffici per agevolare il confronto con le nuove regole e linee conduttrici del Pug, ma vista la novità degli strumenti urbanistici l’Amministrazione comunale ha valutato utile prorogare il termine della pubblicazione di 90 giorni.

Non sarà necessario attendere i nuovi termini dell’avviso, però, per le proposte di trasformazione del territorio che necessitano di Pdc convenzionati (i Permessi di costruire convenzionati) e che siano relative ad aree al di sotto dei 6 mila metri quadrati riguardando progetti di rigenerazione e di realizzazione di interventi di Edilizia residenziale sociale. Per questi interventi si può avviare l’istruttoria già al momento della presentazione della proposta agli uffici comunali, per poi passare alla decisione del Consiglio comunale.

Il nuovo termine, invece, riguarderà le trasformazioni del territorio più complesse per le quali serve l’Accordo operativo con l’Amministrazione comunale, anche quelle che attualmente sono in corso di progettazione da parte dei soggetti privati o pubblici.