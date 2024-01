Venerdì notte chiuso un tratto sulla A14

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione alla segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e Bologna Borgo Panigale, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona/Pescara. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “La Pioppa ovest”.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A1 e percorrere il Raccordo di Casalecchio fino all’allacciamento con la A14, da dove si potrà proseguire in direzione di Ancona/Pescara.