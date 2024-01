Venerdì al Teatro Comunale di Modena la Mahler Chamber Orchestra insieme a Yuja Wang

Fu proprio Claudio Abbado, mentore e fondatore della Mahler Chamber Orchestra, a ispirare l’ensemble a sviluppare una filosofia chiamata ‘The Sound of Listening’, basata sul potere dell’ascolto e della comunicazione, sia come struttura che musicalmente, e ad affermarla fra le migliori compagini al mondo. L’Orchestra riunisce ventisette nazionalità diverse e ha raggiunto i pubblici di quaranta paesi in cinque continenti. Partecipa a una comunità globale attraverso residenze presso il Carnegie Hall di New York, il Southbank Centre di Londra, il Lucerne Festival, la Mozartwoche di Salisburgo e il Festival de Saint-Denis. La MCO è ospite frequente alla Philharmonie di Berlino, all’Elbphilharmonie di Amburgo, alla Musikverein di Vienna e al Beethovenfest di Bonn, e regolarmente fa tour nelle regioni iberiche e asiatiche.

Yuja Wang è nata a Pechino in una famiglia di musicisti. Dopo i primi studi di pianoforte in Cina, ha proseguito la sua formazione in Canada e al Curtis Institute of Music di Filadelfia con Gary Graffman. La svolta internazionale è arrivata nel 2007, quando ha sostituito Martha Argerich come solista con la Boston Symphony Orchestra. Due anni dopo Yuja Wang ha firmato un contratto esclusivo con Deutsche Grammophon e da allora si è affermata tra gli artisti più importanti del mondo, con una serie di esibizioni e registrazioni acclamate dalla critica. È stata nominata ‘Artista dell’anno’ da Musical America nel 2017 mentre nel 2021 ha ricevuto un ‘Opus Klassik Award’ per la sua registrazione in prima mondiale del Concerto Must the Devil Have all the Good Tunes? di John Adams sotto la direzione di Gustavo Dudamel. La scorsa stagione ha intrapreso un attesissimo tour internazionale di recital, esibendosi in sale di fama mondiale in tutto il Nord America e in Europa, stupendo ancora una volta il pubblico con il suo eccezionale talento, abilità tecnica e capacità artistica in un programma di ampio respiro che includeva Beethoven e Scriabin. Recentemente è stata protagonista alla Carnegie Hall di New York delle celebrazioni dei cento cinquant’anni dalla nascita di Rachmaninov che comprendeva l’esecuzione di tutti e quattro i suoi Concerti per pianoforte eseguiti insieme al direttore Yannick Nézet-Séguin e alla Philadelphia Orchestra.

Biglietti, da 14 a 40€ salvo riduzioni. I biglietti si possono acquistare online o presso la biglietteria del Teatro (Corso Canalgrande 85), oppure telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it