Un nuovo spettacolo di teatro ragazzi per le scuole, domani al Ruggeri di Guastalla

Con l’inizio del nuovo anno, è tornata al Ruggeri di Guastalla anche la rassegna di teatro ragazzi in orario scolastico, rivolto agli alunni delle scuole primarie di Guastalla e frazioni.

Il viaggio è il tema dominante che collega gli spettacoli in calendario. Il viaggio come momento di conoscenza, di crescita, di scoperta, rappresentato in modo fantastico, tramite narrazioni e allestimenti ricchi di fascino, in grado di catturare l’attenzione e favorire approfondimenti in ambito didattico.

Dopo lo spettacolo di mercoledì scorso, “Miti tra cielo e terra- miti di meraviglia” della Compagnia Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia, una proposta rivolta alle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria, domani, mercoledì 17 gennaio, sarà la volta de “I viaggi di Simbad il Marinaio” della Compagnia Fratelli di Taglia di Riccione (RN), indirizzato a tutte le classi della Primaria. La trama è avvincente e non mancherà di incantare bambini e bambine. Sindbad, ricco mercante di Baghdad, dopo aver sperperato tutti i beni che suo padre gli aveva lasciato in eredità raccoglie i suoi ultimi averi si imbarca e prende il mare: l’unica certezza è che vivrà avventure meravigliose. Lo spirito avventuriero di Sindbad guiderà gli spettatori per il mare Mediterraneo facendo loro vivere fantastiche avventure, scampando terribili pericoli che agli occhi del giovane pubblico sembreranno come dei brutti sogni. Il nostro marinaio affronterà un ciclope che tenterà di arrostirlo; malvagie creature che cavalcano l’uomo come se fosse un cavallo; un gigantesco serpente affamato che cercherà di ingoiarlo; incontrerà il ROC, leggendario uccello enorme che lo trasporterà attraverso il cielo facendolo atterrare in una spiaggia dalla sabbia formata da polvere d’oro. In mare scoprirà pesci fantastici dalla faccia di mucca o di gufo, arriverà fino alla città degli elefanti… che gli racconteranno la loro storia. Alla fine, la forza della fantasia prevarrà sui sogni cattivi e il nostro Sindbad si sveglierà arricchito di nuove esperienze con un velo di saggezza sugli occhi colmi di avventura.

I temi cardine di questa produzione sono il viaggio fantastico, la conoscenza di mondi nuovi, la voglia di divertirsi e mettersi alla prova per approdare alla conoscenza di se stessi. Un viaggio per mare accompagnati da un eroe: Sindbad il marinaio, appunto.

L’ultimo spettacolo di questa prima serie andrà in scena il 14 febbraio con la “Storia di un bambino e di un pinguino” della Compagnia Teatro Telaio di Brescia.

Tutte le compagnie selezionate sono di comprovata professionalità e di grande qualità, appartenenti da tempo all’ampio panorama del teatro scolastico, per le famiglie e non solo.