Reggio Emilia: incontro aperto su sport, disabilità e inclusione il 17 gennaio al circolo Pigal

L’obiettivo dello sport di base è selezionare, o includere? E come si fa ad includere ogni bambino o ragazzo, con peculiarità uniche, talenti e limiti, fragilità o disabilità, in una squadra sportiva di coetanei, contrastando così l’abbandono sportivo dei giovani e giovanissimi? È un appuntamento che offre tanti spunti di interesse, quello in programma mercoledì 17 gennaio al Circolo Arci Pigal di Via Petrella 2 a Reggio Emilia, organizzato dal centro di servizio per il volontariato CSV Emilia per il progetto All Inclusive Sport, in collaborazione con la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia.

L’incontro “Sport: come valorizzare le differenze” si terrà dalle 20 alle 23 del 17 gennaio ed è aperto a tutte le persone interessate. È pensato in particolare per dirigenti sportivi, allenatori e tecnici, educatori e genitori di giovani atleti, con o senza disabilità. Per partecipare, è necessario iscriversi utilizzando il modulo presente sul sito www.allinclusivesport.it.

Il relatore della serata sarà un esperto riconosciuto e apprezzato a livello nazionale: Andrea Ceciliani, professore di tecniche e didattiche delle attività motorie per l’età evolutiva all’università di Bologna, formatore sportivo e autore di importanti pubblicazioni sul tema sport-educazione.

Partendo dal presupposto che oggi lo sport rappresenta la terza agenzia educativa della nostra società, dopo la famiglia e la scuola, Ceciliani parlerà delle strategie per includere i bambini e ragazzi nelle squadre sportive e nei gruppi di coetanei nelle attività motorie, sia in orario scolastico, che pomeridiano, contrastando così l’abbandono sportivo dei giovani e giovanissimi. In particolare, verrà dedicata grande attenzione alle modalità più adeguate per accogliere le diversità dei giovani atleti, siano esse disabilità certificate o altre fragilità. Perché lo sport di base svolga il suo compito educativo, infatti, ogni bambino deve ricevere un ruolo e dei valori condivisi con l’associazione sportiva, i genitori e il gruppo squadra dei coetanei.

L’ingresso è libero e gratuito, il modulo di iscrizione si trova nel sito www.allinclusivesport.it. Il bar del Circolo Arci Pigal rimarrà aperto per tutto il corso della serata, a disposizione di chi arrivi all’incontro direttamente da altri impegni senza possibilità di una pausa per la cena.

Per informazioni, scrivere all’indirizzo allinclusivesport@csvemilia.it o telefonare a CSV Emilia allo 0522 791979, chiedendo di Cristina Ferrarini.