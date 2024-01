Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 17 gennaio 2024

Molto nuvoloso con precipitazioni inizialmente deboli sui rilievi Emiliani, in estensione al resto della regione durante la giornata e in intensificazione sui rilievi centro-occidentali dove potranno essere a carattere di rovescio temporalesco. Altezza dello zero termico intorno a 2500 metri. Possibilità di pioggia che congela al suolo sulla fascia collinare del settore centro-occidentale della regione.

Temperature minime in aumento con valori compresi tra 1 e 4 gradi. Massime con valori attorno a 3/4 gradi sull’Emilia, in temporaneo aumento significativo sulla Romagna con valori tra 8 e 13 gradi per venti di ricaduta; temperature massime in aumento sensibile anche sui rilievi con valori compresi tra 5 e 11 gradi. Venti deboli variabili in pianura, moderati o forti da sud-ovest sui rilievi in ulteriore intensificazione nella serata. Mare poco mosso, mosso al largo.

(Arpae)