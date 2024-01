Pianoro: motociclista muore nello scontro con un mezzo pesante

Un motociclista di 62 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera poco dopo le 19:00 in via del Sasso, località Le Ganzole, a Pianoro. Era in sella a uno scooter che, per cause da accertare, si è scontrato contro un mezzo pesante. Soccorso dal personale del 118, l’uomo è deceduto durante l’elitrasporto all’ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.