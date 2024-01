Lite in una comunità di accoglienza per minori di Modena: la Polizia di Stato denuncia quattro minorenni

La Polizia di Stato di Modena ha deferito in stato di libertà gli autori di un’aggressione, avvenuta alle 13:00 di ieri, in una Comunità di Accoglienza per minori stranieri non accompagnati di Modena.

Giunti immediatamente sul posto, a seguito della segnalazione di un operatore della comunità di un’aggressione da parte di alcuni ragazzi ai danni di altri ospiti, gli Agenti della Squadra Volante assumevano informazioni circa l’accaduto e rintracciavano gli autori, due dei quali si erano allontanati a seguito dell’intervento delle Forze dell’Ordine per poi rientrare subito dopo in comunità.

Lo scontro, nato per cause relative alla convivenza tra i coinvolti, ha visto la partecipazione di quattro minori tunisini che hanno aggredito due giovani pakistani.

Gli aggressori, due dei quali già conosciuti a questi Uffici, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per lesioni personali aggravate in concorso e verranno trasferiti dai responsabili della struttura presso diverse comunità di accoglienza.