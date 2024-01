Iscrizioni scolastiche: tempi e modalità per l’anno 2024/2025

Sono aperte dal 18 gennaio al 10 febbraio le domande di iscrizione alle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale di Formigine per l’anno scolastico 2024/2025. Per la Scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2024 e, anticipatamente, anche quelli che li compiono dopo il 31/12/2024 ed entro il 30 aprile 2025 (in presenza di condizioni adatte alla loro accoglienza, stabilite da ogni istituzione scolastica): in questo caso la domanda sarà accolta solo in caso di disponibilità residua di posti ed in presenza di condizioni adeguate alla frequenza.

Per la Scuola primaria devono essere iscritti alla classe prima i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 2024 e anticipatamente anche i bambini che li compiono dopo il 31 dicembre 2024 ed entro il 30 aprile 2025. Alla Scuola secondaria di primo grado devono essere iscritti alla classe prima gli alunni che prevedono di terminare la scuola primaria con esito positivo nell’anno scolastico 2023/2024.

Le domande d’iscrizione alla scuola dell’infanzia statale devono essere presentate alla direzione del 1° Circolo didattico (scuola Carducci) o del 2° Circolo didattico (scuola Don Milani) in base allo stradario di residenza; mentre quelle alle scuole dell’infanzia private paritarie devono essere presentate direttamente alla scuola prescelta tra le seguenti: Maria Ausiliatrice di Formigine, Maria Ausiliatrice di Casinalbo, Madonna della Neve di Corlo, Don Franchini di Magreta.

Le iscrizioni alle scuole primarie e secondarie di primo grado si effettuano invece esclusivamente online (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) utilizzando le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. Le famiglie prive di strumentazione informatica possono rivolgersi alla segreteria della scuola destinataria della domanda di iscrizione per avere supporto ed assistenza o, in subordine, anche alle scuole di provenienza. Previste nel periodo estivo, invece, le iscrizioni ai servizi scolastici accessori (trasporto, prolungamento orario, ristorazione scolastica).