Internazionalizzazione: ‘Travel Hashtag’, a Castel San Pietro Terme

Una due giorni internazionale per approfondire le opportunità di sviluppo del business per le imprese emiliano-romagnole ma anche le prospettive, tendenze e opportunità del turismo di alta gamma in Italia.

Sono i temi al centro della tredicesima edizione di ‘Travel Hashtag’, evento internazionale che dopo le recenti tappe di New York e Bangkok, torna in Italia e arriva in Emilia-Romagna.

Conferenze e incontri su alcuni tra i temi di tendenza che riguardano il settore del turismo e dell’internazionalizzazione. Due giorni di incontri per analizzare le tendenze e per elaborare strategie e nuove sinergie in un mondo che cambia radicalmente nel giro di pochi mesi.

L’appuntamento è il 17 e 18 gennaio a Castel Pietro Terme, sui colli bolognesi. Il resort Palazzo di Varignana sarà il luogo di incontro di istituzioni, imprenditori dell’ospitalità, compagnie aeree e ferroviarie, giornalisti e marketing manager dei territori per fare il punto su come si stia trasformando oggi il settore. A cominciare da quello di alta gamma in Italia.

L’assessore regionale alle Relazioni internazionali e Sviluppo economico, Vincenzo Colla interverrà all’incontro su “Internazionalizzazione, asset per la valorizzazione delle eccellenze italiane all’estero”, rivolto alle imprese del territorio emiliano-romagnolo interessate a scoprire tutte le opportunità di sviluppo del business nei mercati di Medio Oriente e Sud-Est Asiatico.

Il programma completo sul sito di Travel Hashtag