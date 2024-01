IIA 8 ore di sciopero venerdì, per chiedere un piano di rilancio e la conferma dell’azionista pubblico

“Anche in seguito a quanto emerso nelle assemblee sindacali, sono proclamate in Industria italiana Autobus 8 ore di sciopero per la giornata di venerdì 19 gennaio. Siamo in procinto di affrontare passaggi decisivi per la prospettiva di IIA e forte è la preoccupazione per il futuro”, così Fiom Bologna, Fim Amb, Uilm Bologna.

“Chiediamo un piano industriale solido di rilancio e la conferma della presenza dell’azionista pubblico.

Se un nuovo partner industriale deve entrare nella compagine societaria, deve trattarsi di un soggetto serio e credibile, soprattutto che presenti un piano industriale solido e che si affianchi all’azionista pubblico senza sostituirlo. Qualsiasi operazione contraria – concludono Fiom, Fim Amb e Uilm Bologna – incontrerà l’opposizione del sindacato e dei lavoratori”.