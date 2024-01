Controlli dei Carabinieri del Comando per la Tutela del Lavoro in alcune attività reggiane

I Carabinieri del Comando per la Tutela del Lavoro – Nucleo Ispettorato del Lavoro di Reggio Emilia – unitamente ai militari del Comando Provinciale di Reggio Emilia, hanno eseguito nel territorio della provincia reggiana, nel periodo delle feste natalizie, attività ispettiva finalizzata a prevenire e reprimere fenomeni di lavoro sommerso e sfruttamento nonché specifica attività volta alla verifica del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro.

Le attività in materia di lavoro hanno riguardato imprese nel settore del turismo come strutture alberghiere e attività commerciali – pubblici esercizi, durante le quali sono state individuate sia forme di impiego lavorative in nero o comunque irregolari, sia inadempienze in materia di salute e sicurezza per gravi e/o precarie condizioni di tutela dei lavoratori.

Nel corso delle ispezioni sono state sottoposte a controllo nr. 6 attività, di cui ben 5 irregolari di cui per 1 di esse è stato necessario adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Verificate le posizioni di 22 lavoratori – di quali 10 extra comunitari – e 1 posizione lavorativa è risultata priva di qualsivoglia comunicazione preventiva di instaurazione di rapporto di lavoro c.d. “in nero”.

In particolare sono state elevate complessivamente sanzioni e ammende per 25 mila Euro.