Al via le iscrizioni alle scuole d’infanzia comunali di Campogalliano

Dal 18 gennaio al 10 febbraio 2024 sono aperte le iscrizioni alle scuole d’infanzia comunali, statali e autonome paritarie per l’anno scolastico 2024-2025. Di seguito si forniscono le principali indicazioni relative alle iscrizioni alle scuole d’infanzia comunali e statali del territorio di Campogalliano.

Il servizio si rivolge a tutte le famiglie con bambini nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

La scuola d’infanzia comunale Sergio Neri accoglie anche i bambini nati dal 1° gennaio al 30 giugno 2022.

La scuola d’infanzia statale Ernesto Cattani, accoglierà anche i bambini nati dal 1° gennaio al 30 aprile 2022. Le domande saranno considerate a parte e ordinate in graduatoria soltanto nel settembre 2024, verificata da parte degli organi competenti l’esistenza di tutte le condizioni previste per l’eventuale accoglienza, così come indicato nella Nota Ministeriale del 12/12/2023. Da tenere ben presente che l’iscrizione alle scuole d’infanzia deve essere effettuata entro il 10 febbraio 2024.

Per iscriversi è molto importante seguire le indicazioni fornite, e cioè:

1 – Accedere al portale ENTRANEXT https://portale-terredargine.entranext.it/servizi-scolastici/nuova-richiesta

2 – Selezionare il pulsante “Richiesta di iscrizione ai servizi scolastici”, entrando così nella sezione “Seleziona il bando di iscrizione”. Individuare e selezionare il Bando corrispondente al Comune di vostro interesse.

3 – Accedere/registrarsi con SPID/CIE (l’utente richiedente verrà registrato come contribuente)

4 – Compilare la domanda in tutte le sue parti. I campi con asterisco sono campi obbligatori. Le note per la compilazione sono visualizzabili spostandosi sul simbolo del ?.

Fruitore Nella sezione fruitore andranno inseriti i dati del bambino/a che si intende iscrivere alla scuola d’infanzia. Parametri I certificati/documenti obbligatori dovranno essere scansionati e allegati come Documento unico.

5- Dopo l’invio della domanda riceverete una prima email di conferma di presa in carico della Vostra richiesta d’iscrizione riportante il numero di protocollo di elaborazione della domanda, successivamente una seconda email con il numero di protocollo dell’Unione Terre d’Argine che identificherà la vostra domanda nelle graduatorie.

Altre informazioni utili riguardano i costi e la compilazione della domanda.

Il costo della scuola d’infanzia comunale e statale è di 165 € per la tariffa mensile intera e di 73 € per la tariffa mensile ridotta. Per ottenere agevolazioni è necessario compilare on-line l’attestazione entro il 30 settembre 2024, le domande presentate successivamente non avranno valore retroattivo. E’ interesse della famiglia compilare la domanda con tutti i dati richiesti per avere l’assegnazione completa del punteggio. Saranno effettuati controlli e in caso di dichiarazioni non veritiere il punteggio sarà rettificato con una penalizzazione e potrà inoltre essere revocata l’assegnazione del posto.

Per il territorio di Campogalliano le scuole saranno assegnate sulla base della residenza delle famiglie. La zona della scuola Sergio Neri (Via O. Vecchi 13) da via Roma (esclusa) a Ovest e la zona della scuola Ernesto Cattani (via G. Matteotti 2) da via Roma (compresa) a est, compresa via Grieco, Panzano e Saliceto.

Le domande indirizzate alla scuola autonoma Angeli Custodi (Via San Martino 2) dovranno essere presentate direttamente alla scuola stessa.

Alle eventuali domande di trasferimento sarà attribuito un punteggio sulla base di criteri, approvati con delibera della Giunta dell’Unione, che tengono conto della situazione del nucleo familiare, del lavoro dei genitori e della disponibilità dei nonni nella cura dei bambini. Gli elenchi dei richiedenti per ogni scuola saranno pubblicati dal 4 marzo al 9 marzo 2024 presso gli uffici scuola e sul sito dell’Unione. Nello stesso periodo le famiglie, nel caso di modifiche intervenute successivamente alla presentazione della domanda, potranno presentare per iscritto eventuali ricorsi, motivati e corredati di idonea documentazione, per la richiesta di variazione del punteggio assegnato

L’assegnazione dei posti, in via definitiva, sarà disposta entro il 30 marzo 2024. Le eventuali domande non accolte formeranno una lista d’attesa, suddivisa per età, cui si attingerà per la copertura dei posti che si renderanno vacanti in caso di rinunce o dimissioni di bambini già ammessi.

Relativamente agli adempimenti vaccinali si ricorda che, come previsto dalla legge, i dirigenti scolastici invieranno l’elenco degli iscritti alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro aprile 2024. Si specifica inoltre che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia.

Tutte le scuole garantiscono l’apertura dalle 9.00 alle 16.00. L’orario anticipato dalle 7.30 alle 9.00 può essere richiesto solo per ragioni legate all’attività lavorativa dei genitori. Solo in alcune scuole è attivabile il servizio di orario prolungato dalle 16.00 alle 18.00 (ritiro entro le 18.15), qualora vi sia un numero minimo di 7 iscritti e nel rispetto del regolamento e delle normative vigenti.

Sono stati programmati specifici open day per poter visionare le diverse scuole. La scuola d’infanzia Sergio Neri di Campogalliano sarà aperta alle famiglie nella mattinata di sabato 20 gennaio 2024 dalle 9 alle 12.

Per chiarimenti e assistenza alla compilazione è possibile rivolgersi a

Ufficio scuola di Campogalliano

Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, Campogalliano. Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì 10.00-13.00; martedì 8.00-13.00; giovedì chiuso; sabato 9.00-12.30. Tel. 059/899443 E-mail: serviziscolasticicampogalliano@terredargine.it

Per conoscere in dettaglio tutte le informazioni e le modalità di iscrizione è possibile visitare la sezione:

https://servizi06.terredargine.it/it/iscrizione/414-iscrizioni-scuola-d-infanzia-a-s-2024-2025