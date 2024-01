Tre feriti in un incidente ieri sera sulla A14

Ieri sera intorno alle 19:30, sulla A14 al Km 23 nord, si è verificato un incidente con quattro autovetture coinvolte. Tre i feriti, di cui due bloccati all’interno di una delle autovetture coinvolte. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari che hanno condotto i feriti in ospedale, i Vigili del fuoco dai distaccamenti di Medicina e San Lazzaro di Savena che hanno provveduto a liberare i feriti e alla messa in sicurezza delle autovetture. Sono intervenuti anche la Polizia Stradale e gli addetti di Autostrade per l’Italia.