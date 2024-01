Reggio Emilia, durante una lite minaccia i contendenti con una spada

Nella mattina di sabato 13 gennaio, operatori della Squadra Volante di Reggio Emilia sono intervenuti nelle adiacenze di un bar in via IV Novembre a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa di un gruppo di soggetti che si aggredivano a vicenda di cui uno armato di una spada.

Giunti immediatamente sul posto con i segnali acustici attivati, gli agenti notavano il gruppo di soggetti dileguarsi immediatamente mentre alcuni passanti indicavano la direzione in cui l’uomo armato si stava dirigendo. Subito gli operatori si mettevano all’inseguimento del soggetto e riuscivano a intercettarlo in via Turri. L’uomo, un 24enne tunisino incensurato, veniva con grande prontezza dapprima disarmato e poi neutralizzato dal personale operante.

Riportata la situazione alla calma, gli agenti appuravano che il 24enne era armato di una piccola spada di circa 47 cm, con la quale aveva minacciato gli altri soggetti presenti, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, ma senza, fortunatamente, colpire nessuno. Al termine di tutti gli accertamenti di rito, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, mentre l’arma è stata subito posta sotto sequestro.