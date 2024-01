Parto precipitoso, Lavinia nasce al Pronto soccorso di Bazzano

Alle 10.30 di domenica 14 gennaio, dopo la rottura delle acque, mamma Marianna e papà Enrico si precipitano in auto per raggiungere al più presto l’Ospedale Maggiore, punto nascita dove la donna era già stata presa in carico per la futura nascita.

Dopo 5 minuti di viaggio, i giovani genitori si rendono conto che il tragitto da Savigno (luogo di residenza della famiglia) all’Ospedale Maggiore è troppo lungo. “Temevo che la piccola nascesse in macchina” spiega la neomamma “così insieme al papà abbiamo scelto di fermarci all’ospedale di Bazzano”.

Non appena varcata la soglia del Pronto soccorso, il personale sanitario si è subito reso conto dell’imminente parto, provvedendo immediatamente a supportare la mamma e ad accogliere la piccola.

In meno di 3 minuti Lavinia è venuta alla luce nel Pronto soccorso di Bazzano. “Ringrazio tutto il personale sanitario per la pronta assistenza al parto. Sono stati molto bravi, non si aspettavano che Lavinia nascesse così in fretta” chiosa mamma Marianna.

“Il personale in servizio ha vissuto con grande emozione l’evento, mostrando rapida capacità di risposta e grande competenza, per un evento che è raro osservare in un Pronto Soccorso di un ospedale Spoke” spiega Grazia Pecorelli, Direttrice Pronto soccorso Ospedali Spoke dell’Azienda USL di Bologna.

Dopo il parto la piccola Lavinia insieme alla sua mamma sono state trasferite all’Ospedale Maggiore di Bologna per gli opportuni controlli.

“La bimba sta bene” aggiunge Franco Antonio Ragusa, Direttore della Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Maggiore di Bologna. “Il parto precipitoso è un evento che si stima affligga l’1-3% dei parti e consiste in un travaglio ed un parto con una durata inferiore alle 3 ore”.

“In questo tipo di parti – precisa il Direttore – è necessario prestare un’assistenza puntuale, tempestiva ed efficace poiché essi sono gravati da un maggior numero di complicanze. Dunque, un plauso particolare al personale del Pronto soccorso di Bazzano che ha efficacemente assistito la mamma e la piccola Lavinia”.

Ad attendere a casa la piccola, con tanta voglia di conoscerla, c’è anche la sorella maggiore, Ginevra, di poco più di 2 anni.