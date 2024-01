Monsignor Giacomo Morandi eletto presidente della Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna

La Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna si è riunita oggi a Villa San Giacomo a Bologna, e durante i lavori presieduti dal cardinale Matteo Zuppi, presidente Ceer e arcivescovo di Bologna, i Vescovi hanno eletto alla scadenza dell’incarico quinquennale, l’Arcivescovo monsignor Giacomo Morandi, vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, nuovo Presidente Ceer, e monsignor Adriano Cevolotto, Vescovo di Piacenza-Bobbio, Vicepresidente.

Lo stesso cardinale Zuppi, introducendo i lavori, aveva chiesto ai Vescovi di non essere rieletto in quanto già presidente della Cei, Conferenza episcopale italiana. I Vescovi hanno ringraziato il cardinale per il prezioso servizio svolto in questi anni, assicurando la loro costante preghiera e vicinanza per gli importanti compiti a cui è chiamato, e hanno espresso le congratulazioni e il sostegno a monsignor Morandi, nuovo Presidente Ceer, e al Vicepresidente, monsignor Cevolotto, oltre alla disponibilità a continuare il lavoro comune al servizio della Chiesa in Emilia-Romagna. Un particolare ringraziamento è stato rivolto a monsignor Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo di Ravenna-Cervia, per gli anni di servizio come Vicepresidente Ceer, e attualmente Presidente del Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori della Cei e della Ceer.