“Loro sono la Juve ma noi non partiamo battuti”, Dionisi prima di Juventus – Sassuolo

Si è tenuta insolitamente nella tarda mattinata di un lunedì, causa un turno quasi infrasettimanale per i neroverdi, la conferenza stampa di Alessio Dionisi alla vigilia di Juventus – Sassuolo prevista per domani sera (martedì) a Torino.

L’allenatore del Sassuolo oltre ad aver fatto la sua solita analisi della prossima sfida per la sua squadra ha risposto ad alcune domande dai colleghi. Di seguito alcuni passaggi della conferenza stampa.

Domani qualità, determinazione, organizzazione e volontà potrebbero non bastare. Questo è vero e questo lo devo dire perché è così. Contro la Juventus a Torino che ha giocato undici partite in casa, ne ha vinte nove e pareggiate due, non sarà semplice. Però le nostre possibilità le avremo anche a Torino e sono convinto di questo.

L’inizio sarà particolarmente difficile perché la Juve partirà forte, cercherà di chiudere la “pratica” nel minor tempo possibile. Come sappiamo poi, la Juve è la squadra che ha fatto il maggior numero di punti tra primo e secondo tempo.

Tutte queste armi la Juve ce l’ha e noi le conosciamo. Però anche noi abbiamo le nostre qualità e sappiamo che non partiamo battuti, fermo restando che giochiamo con la Juve a Torino.

Dobbiamo andare a Torino mettendoci dentro tutto quello che abbiamo fatto nelle partite precedenti compresa l’ultima. Senza pensare alla classifica o alla partita precedente con la Juve.

Possiamo e dobbiamo migliorare nell’organizzazione del gioco e nella fase difensiva, con l’obiettivo di fare qualcosa di più del girone d’andata.

In sintesi dovremmo andare là, essere prestativi con e senza palla e sperare che loro li siano un po’ meno di noi.

Claudio Corrado