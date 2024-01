Infortunio ieri sulle piste del Ventasso

Nel primo pomeriggio di ieri, un sessantaduenne di Castelnuovo nè Monti, a seguito di una caduta sulle piste del comprensorio sciistico, ha riportato un trauma del rachide cervicale e facciale per cui è stata richiesta una celere evacuazione con supporto di elicottero.

Una squadra di tecnici e il medico del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, attivati dalla Centrale operativa del 118, sono giunti sul posto per effettuare il recupero dell’infortunato: l’uomo è stato soccorso e immobilizzato per essere trasportato a fine pista dove si è proceduto ad ulteriore stabilizzazione e successivo trasporto con imbarco su EliParma. Il malcapitato è stato quindi elitrasportato all’ospedale Maggiore di Parma per ricevere le cure del caso.